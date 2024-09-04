«أوقاف أبوظبي» تطلق منصة رقمية لتقديم الخدمات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم أوقاف أبوظبي إطلاق منصة رقمية شاملة لإدارة الأوقاف، وتقديم الخدمات الوقفية، مع التركيز على تنظيم برامج تدريبية للشباب لتشجيعهم على المشاركة في إدارة الأوقاف، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة لدعم الابتكار في إدارة الأوقاف.

وسعياً منها لتعزيز الوعي بأهمية العمل الوقفي وحشد المشاركة المجتمعية في تنمية الأوقاف أطلقت أوقاف أبوظبي قنواتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين الجمهور من الاطلاع على أحدث المبادرات والإعلانات والأنشطة المتعلقة بالمؤسسة.

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