160 فعالية على جدول «الدولي للاتصال الحكومي» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر».

ويستضيف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ضمن 18 منصة متنوعة، ويقدمون رؤاهم وتجاربهم وخلاصات خبراتهم، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تضع بلدان العالم أمام استراتيجيات وممارسات مستقبلية للاتصال تعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتقدم دورة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب، ومنصات لعرض أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال، بدعم ورعاية ما يزيد على 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

قائمة

وتضم قائمة المتحدثين في الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نخبة من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية المؤثرة، منهم: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، معالي سايمون روبرت كوفي، أحد أبرز الأصوات العالمية في قضايا المناخ والاستدامة، الدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام بالإمارات، الدكتور أحمد العوضي، نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية ومدير برنامج الجينوم الإماراتي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

ومن الأسماء البارزة المشاركة في المنتدى المهندس والمخترع المغربي رشيد يزمي، الخبير الاقتصادي العالمي جوستين لين، البروفيسور فوميو هاياشي، الخبير الاقتصادي الياباني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ والمغامرة أنيلي بومبي، وهيكتور مونسيجور، مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، والمستكشف البريطاني بير جريلز، الكابتن مايا غزال، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيران، زاكري ديرينوسكي، النجم الكندي وصانع المحتوى الإنساني، الدكتور ألان سيمثسون، المؤسس المشارك لـMetaVRse.

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