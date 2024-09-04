حاكم الشارقة يعتمد تصاميم وموقع مدينة الشارقة الرياضية

المصدر: الشارقة – البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تصاميم مدينة الشارقة الرياضية الواقعة في المنطقة الوسطى في الإمارة، كما خصص سموه الموقع الذي ستشيد عليه المدينة التي ستضم 4 مجمعات رياضية؛ تخدم كافة الأنشطة الرياضية الجماعية والفردية.

وأشار سموه إلى أن مدينة الشارقة الرياضية ستزود مدرجاتها بنظام تكييف عالي الجودة وسيوضع تحت الكراسي عبر أنابيب يراعى فيها السلامة لكل الحضور، موضحاً سموه أن الهدف من نظام التكييف استفادة جميع المتواجدين في الملعب من مشجعين ولاعبين باللعب في درجة حرارة مناسبة تفادياً لأي إنهاك أو بذل جهد إضافي في ظل الحرارة المرتفعة في بداية الموسم الرياضي.

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن المشروعات التطويرية على الأندية في إمارة الشارقة موضحاً بأن هناك تحديات تواجه عملية التحديث في المنشآت مثل نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي الذي عمل سموه على تغيير موقعه إلى جزيرة الحصن، بالإضافة إلى إعادة تشكيل النادي من الداخل وتوفير الملاعب الفرعية والمرافق الرياضية، كما تطرق سموه إلى منشآت نادي خورفكان الثقافي الرياضي الذي تؤثر عليه الأجواء الحارة، مشيراً سموه إلى أنه وجه لنقل منشآت وملعب النادي إلى جبل العوّين ليوفر إطلالة جميلة على مدينة خورفكان مع درجات حرارة أقل ورطوبة منخفضة، موضحاً سموه أن المنطقة الحالية سيتم تحويلها إلى منطقة استثمارية على أن يتم التكفل بالمشروعات الاستثمارية الخاصة بالنادي.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن العمل قد بدأ في استاد كلباء الذي سيكون فريداً من نوعه وسيضم العديد من المرافق التي ستخدم الرياضيين، كما تحدث سموه عن نادي الذيد الثقافي الرياضي الذي سيتم تخصيص الأرض له على مدخل الذيد من طريق خورفكان وسيتم العمل على توفير المرافق المتطورة لخدمة الرياضيين في المنطقة، وتطرق سموه إلى التوسعة التي ستتم على نادي البطائح الثقافي الرياضي.

وتناول سموه التطوير على استاد الشارقة حيث سيتم نقل مخازن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إلى المنطقة الصناعية بالإضافة إلى إزالة ملعب الكريكت وضم الأرض لمرفقات النادي على أن يتم بناء ملعب كريكت جديد في مدينة الشارقة الرياضية، وهذا ما يؤدي إلى مضاعفة مساحة النادي الأمر الذي ينعكس على مدرسة الكرة من خلال كثرة عدد الملاعب الفرعية.

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