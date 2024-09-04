«صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة» يسلط الضوء على مبادراته

المصدر: أبوظبي - وام

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يُشارك صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة إحدى مُبادرات نادي صقّاري الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي ينفذها للحفاظ على الطيور الجارحة على مستوى العالم ولا سيما مع وجود واحد من كل خمسة أنواع من الطيور الجارحة مهددة بالانقراض.

ويستعرض الصندوق ضمن مُشاركته في جناح نادي صقاري الإمارات بالمعرض مُبادرة الحدّ من صعق الطيور الجارحة بالكهرباء التي انطلقت في منغوليا باستخدام الصقر الحر المهدد بالانقراض نموذجاً لجهود الحفظ الرائدة.

ويُسلّط نادي صقاري الإمارات الضوء على أبرز مشاريعه مُمثّلة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء المشروع التعليمي الرائد للنادي ومهرجان الصداقة الدولي للبيزرة ومركز السلوقي العربي بأبوظبي إضافة لمجلة الصقّار.

ويمكن لزائر المعرض التعرّف على مبادرات تراثية وبيئية مُهمّة تشمل صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة وأرشيف الصقارة في الشرق الأوسط والاتحاد العالمي للصقارة والمُحافظة على الطيور الجارحة.

وأكد الدكتور منير فيراني الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة أهمية مشاركة الصندوق ضمن جناح نادي صقاري الإمارات في المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي يعد أحد أكبر المعارض وأكثرها شهرة في دولة الإمارات ولا سيّما أنه يجمع بين المتحمسين والمحترفين والمنظمات من جميع أنحاء العالم لعرض منتجاتهم وتبادل المعرفة والمشاركة في المناقشات المتعلقة بالصيد وأنشطة الفروسية والحفاظ على الحياة البرية.

وقال فيراني: تتمثل مهمتنا في ضمان حماية أنواع الطيور الجارحة في جميع أنحاء العالم وازدهارها في مواطنها الطبيعية ومن خلال العمل مع شركائنا العالميين فإننا نغير مسار هذه الطيور الرائعة.

وأوضح أنّ الصندوق يعمل على 4 ركائز أساسية للحفاظ على البيئة وهي: الحفاظ على الأنواع، والبحث العلمي، والشراكات العالمية، وتطوير القيادة في مجال الحفاظ على البيئة.

من جانبه أكد الدكتور أندرو ديسكون مدير العلوم والحفظ في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة أهمية مشاركة الصندوق في المعرض ضمن المؤسسات المشاركة تحت مظلة نادي صقاري الإمارات، لما يُتيحه ذلك للصندوق من استهداف شريحة أوسع من زوار المعرض ولا سيّما أن جناح نادي صقاري الإمارات يحظى بأكبر زيارة من قبل زوار المعرض.

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