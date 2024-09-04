«تريندز» يستعرض خطط المرحلة المقبلة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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عقد المجلس الاستشاري لمركز تريندز للبحوث والاستشارات الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيله للعام «2024 - 2025»، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء وتعزيز مكانة المركز عالمياً، واستعرض نتاج 10 سنوات وخطط المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، رئيس المجلس الاستشاري أهمية هذا الاجتماع في رسم ملامح المرحلة المقبلة للمركز: «حرصنا في تريندز للبحوث والاستشارات على أن تكون الهيئة الاستشارية للمركز متنوعة وتعكس المدارس الفكرية والبحثية المختلفة، من الشرق والغرب إضافة إلى منطقتنا الشرق أوسطية، لأننا في تريندز نعمل وفق رؤية وتوجهات عالمية، ونسعى لأن نكون جسراً للحوار الفكري والمعرفي بين الشرق والغرب، ومنصة للتعاون البحثي العالمي الفعال.

وقدم نبذة مختصرة حول المركز، موضحاً أن تريندز مؤسسة بحثية خاصة مستقلة تأسست في أبوظبي عام 2014، ولكنها تحمل رؤية وتوجهات عالمية.

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