مسؤولون يعزون في وفاة فاطمة الشامسي

المصدر: دبي - البيان

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قدم عدد من المسؤولين والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، فاطمة محمد عبدالله الشامسي، حرم درويش بن محمد الأحمد ووالدة كل من: محمد وراشد بن درويش الأحمد.

وقدم واجب العزاء كل من معالي حميد القطامي ومعالي حنيف حسن القاسم.

جاء ذلك خلال زيارتهم لمجلس العزاء في منطقة الخوانيج 1 بدبي.

وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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