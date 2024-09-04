مسؤولون يعزون في وفاة فاطمة الشامسي
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قدم عدد من المسؤولين والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، فاطمة محمد عبدالله الشامسي، حرم درويش بن محمد الأحمد ووالدة كل من: محمد وراشد بن درويش الأحمد.
وقدم واجب العزاء كل من معالي حميد القطامي ومعالي حنيف حسن القاسم.
جاء ذلك خلال زيارتهم لمجلس العزاء في منطقة الخوانيج 1 بدبي.
وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.