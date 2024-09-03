«الإمارات للمحاسبة» يعزز التعاون مع الأردن والهند

المصدر: وام

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وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة، اليوم، في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد.

وتهدف المذكرة، التي وقعها معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وعطوفة الدكتور مهند حجازي، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الاردنية الهاشمية، إلى دعم الجهود المشتركة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة على كافة مستويات الإدارة العامة.

وتركز المذكرة على تبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات والإجراءات الوطنية، وبرامج بناء القدرات، وتطوير أدوات وتقنيات التحقيق المبتكرة.

ويتماشى هذا التعاون مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز شبكة شراكاتها الدولية، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة على مستوى العالم.

ومن خلال توقيع هذه المذكرة، تجدد الإمارات والأردن التزامهما المشترك بتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفساد على نطاق عالمي.

من جهة أخرى، أبرم جهاز الإمارات للمحاسبة اتفاقية تعاون مع مكتب المراقب والمدقق العام في جمهورية الهند، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدقيق المالي والإداري، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الكفاءة والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وقّع معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي جيريش تشاندرا مورمو، المراقب والمدقق العام لجمهورية الهند، الاتفاقية التي تركز على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية والوطنية في التدقيق، وتطوير برامج تدريبية مشتركة.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي دولة الإمارات إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الفاعلية والابتكار في عمليات التدقيق، بما يدعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

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