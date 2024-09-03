8.6 ملايين درهم الأسهم الوقفية في دبي بنهاية «النصف الأول» بنمو 1356 %

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت قيم الأسهم الوقفية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، نمواً قياسياً بنهاية النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت محفظة الأسهم الوقفية 8 ملايين و602 ألف و240 درهماً، مقابل 590 ألفاً و461 درهماً بنهاية الفترة المماثلة من عام 2023، أي بقفزة نمو بلغت 1356.8 %.

وبحسب إدارة الاستثمار في «أوقاف دبي» فإن الارتفاع في قيمة الأصول المالية جاء نتيجة لتزايد أعداد الواقفين المساهمين وقيمة الأسهم، التي تعود لعدة شركات مساهمة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وأكد علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أن محفظة الأسهم الوقفية تسهم في تنويع أصول الوقف وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، وتتيح الأسهم الوقفية لأصحاب الأيادي البيضاء المشاركة بأموالهم في الأوقاف، والاستثمار في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة.

وأفاد بأن عوائد الأسهم المالية الوقفية كاملة يتم صرفها وتوزيعها سنوياً على الوقف المستهدف وفق شروط الواقفين على تعليم الطلبة غير القادرين وعلاج المرضى المحتاجين ومد يد العون للأرامل والأيتام وتمكين أصحاب الهمم وغيرها من مختلف أوجه الخير في المجتمع.

وقال المطوع: إن المؤسسة تتعاون مع الشركاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، لإدارة واستثمار حساب وقف الأسهم الموحّد وفق أعلى المعايير القياسية مع الحرص على تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية لخدمة أهداف المؤسسة في تنمية الوقف بما يسهم في الحفاظ على أموال الواقفين وتوسيع نطاق الشرائح المجتمعية المستفيدة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز