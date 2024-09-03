الإمارات ضيف شرف في مؤتمر حول الطاقة بالصين

المصدر: يبين - الصين - وام

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شاركت دولة الإمارات كضيف شرف في مؤتمر بطاريات الطاقة العالمي، الذي عقد في مدينة يبين في مقاطعة سيتشوان الصينية.

وتستضيف حكومة مقاطعة سيتشوان الصينية المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «طاقة نوعية جديدة من أجل مستقبل أخضر»، ويتضمن 11 فعالية رئيسية، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة حول تطور شركات بطاريات الطاقة الدولية، ومعارض للإنجازات، وأنشطة استكشاف وتجارب بيئية، وستة منتديات رفيعة المستوى تتناول موضوعات مختلفة مثل تكامل صناعة بطاريات الطاقة والتمويل في الصين وغيرها.

وتشارك الإمارات كضيف شرف لهذا العام عبر جناح يضم جهات حكومية وشركات رائدة مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة الطاقة أبوظبي، و«مصدر»، وجامعة الإمارات، وجامعة نيويورك - أبوظبي، ومجموعة كيزاد، وتيتان ليثيوم، حيث تقوم هذه الجهات باستعراض إنجازاتها في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعة.

وألقى معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، كلمة في افتتاح المؤتمر أكد فيها قوة وعمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وقال «يوفر هذا المؤتمر منصة فريدة لعرض رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامة، وتأتي مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في هذا المؤتمر العالمي 2024 في إطار العلاقات الوطيدة والمتنامية بين بلدينا الصديقين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة كما يعكس حضورنا في هذا المؤتمر التزامنا بالابتكار والتعاون الدولي والتنمية المستدامة».

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