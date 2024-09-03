محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يدعوان لتحرك دولي يحتوي توترات المنطقة

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، مسارات تطوير التعاون بين البلدين. كما استعرض سموه ورئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها توترات الشرق الأوسط. وأكد الجانبان حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددين على أهمية تحرك المجتمع الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد أمنها واستقرارها.

من جهة ثانية، بحث صاحب السمو رئيس الدولة، مع عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، في أبوظبي أمس، العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة، وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز