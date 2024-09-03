شرطة دبي تضم مركبة زيكر 001 الجديدة إلى دورياتها المرورية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي مركبة زيكر 001 لأسطول دورياتها المرورية. ودشن العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، المركبة زيكر 001 بحضور روبرتو كولوتشي مدير زيكر بمجموعة عبدالواحد الرستماني، وهيثم البواب، مدير تسويق شركة زيكر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد شهاب الدين، مدير المنتجات الاستراتيجية في شركة زيكر، وروهاو إكسي، مدير التسويق الرقمي، ودولسي سمعان، مدير تسويق زيكر الرستماني.

وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أن الدورية الجديدة ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة، موضحاً أن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطرازات الحديثة، والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات وتحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمني.

مؤكداً أنها تعزز من جودة العمل الأمني والمروري في إمارة دبي، وتقدم أعلى مستويات الخدمات إلى الجمهور، لافتاً إلى أن الدوريات الجديدة تعتبر إضافة لمفهوم الدورية الأمنية والشرطية لتغطي كافة مناطق الإمارة، وتهدف إلى تفعيل وصول الدوريات لموقع الحدث، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من الحضور الشرطي في الميدان بشكل أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور في الأداء الشرطي وذلك في إطار سعي شرطة دبي لمواصلة اعتماد أفضل المبادرات والمشاريع الابتكارية ووضعها موضع التنفيذ.

وأشاد بن سويدان بالتعاون والتنسيق والتعاون المشترك بين شرطة دبي وشركة زيكر في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز