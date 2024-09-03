«إقامة دبي»: تسوية أوضاع 1000 مخالف في اليوم الأول من المبادرة

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الأول «أول من أمس» من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمُهلة تصحيح أوضاع مُخالفي نظام الإقامة، أكثر من 1000 مُتعامل من النساء والرجال والأطفال وكبار السِن وأيضاً من فئة أصحاب الهمم في مراكز «آمر» النموذجية، ومركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير.

إقبال كبير

وشهدت مراكز آمر النموذجية ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير في اليوم الثاني من المهلة التي أُطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين من مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث باشر الموظفون منذ الدقائق الأولى في إنجاز إجراءات تعديل أوضاع المخالفين وإصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر، كما باشرت شركات القطاع الخاص التي عرضت آلاف الوظائف في إجراء المقابلات وتوفير فرص عمل فورية للراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل دبي.

وأشارت إقامة دبي إلى أنها تعمل على تنفيذ الإجراءات لجميع المُقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً مُنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي والتي تُقدم جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المُغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «حاملي الهوية الإماراتية، إضافةً إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في قطاع مُتابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، والمخصص للتبصيم، وأيضاً إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مُغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.

وأكد اللواء صلاح القمزي مُساعد المدير العام لقطاع متابعة المُخالفين والأجانب بدبي، أن الإقبال الكبير من المتعاملين يُبرز مدى أهمية المبادرة ونجاحها، ويُبشّر بإنجاز أكبر عددٍ من مُعاملات المخالفين الراغبين بتصحيح أوضاعهم للمُغادرة، أو للتحوّل من عمالة سلبية غير فعّالة إلى عمالة إيجابية ومُنتجة، من خلال دمجها بسوق العمل بشكل قانوني وذلك بالاستفادة من منصات التوظيف التابعة للشركات المُتواجدة في مركز العوير، والتي تم الاتفاق معها مسبقاً لتشغيل الراغبين بالحصول على فرصة عمل مُناسبة، مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة استقبلت خلال اليومين الماضيين عدداً من الأطفال وكبار السن ومن فئة أصحاب الهمم، حيث تم التعامل معهم بمنتهى الرقي والإنسانية وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ولجميع المتعاملين.

وأعرب اللواء عن سعادته بنتائج اليوم الأول من المبادرة، وبكفاء فرق العمل، مؤكداً أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل وتيسير الإجراءات للمُخالفين الراغبين في تصويب مسار أوضاعهم أو مُغادرة الدولة بطُرقٍ قانونية سليمة، مُشيراً إلى سُرعة وسلاسة إنجاز المعاملات.

20 شركة

وقال عبدالله لشكري مدير العلاقات العمالية في قطاع تنظيم العمل في إقامة دبي إن شركات القطاع الخاص المتواجدة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير تقدم آلاف الفرص الوظيفية للراغبين في البقاء في الدولة، وتمنح الشركات البالغ عددها 20 شركة فرصة لمخالفي نظام الإقامة الإطلاع على الوظائف المعروضة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص أبدت استعدادها للمشاركة تقديم وظائف للباحثين عن عمل ومن المتوقع زيادة عددها خلال الأيام المقبلة.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الراغبين في مغادرة الدولة من حملة الإقامات الصادرة من الإمارات الأخرى مراجعة الإمارة التي صدرت منها الإقامة، وفي حال رغبتهم بالبقاء في الدولة وحصولهم على فرصة عمل في إمارة دبي يمكنهم تعديل أوضاعهم في أحد مراكز آمر النموذجية المنتشرة في أنحاء الإمارة بغض النظر عن ملفهم لدى الإمارات الأخرى.

وناشدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المخالفين باغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحُريةٍ وهدوءٍ نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم، مُؤكدةً دعمها الكامل للجميع داعية الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات، التواصل مع مركز الاتصال «آمر» على الرقم 8005111، إذ يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

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