شرطة أبوظبي تكرم مواطناً لجهوده في الوقاية من الجريمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كرّمت شرطة أبوظبي مواطناً، تقديراً لتعاونه في تقديم معلومات تعزز جهود الوقاية من الجريمة وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان.

وكرّم اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، المواطن عادل حسن الشحي، مشيداً بجهوده التي عكست المواطنة الإيجابية، وتعاونه البناء الذي ينمّ عن الحس الأمني العالي بتحمل المسؤولية، والتحلّي بالواجب تجاه المجتمع، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تكريم المتعاونين معها، ليكونوا قدوة حسنة ومثالاً يحتذى به، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكريم المتعاونين، الذين يقدمون نماذج تسهم في تعزيز الأمن الوطني وسلامة المجتمع.

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