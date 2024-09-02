الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تطلق برنامجًا فنيًا إبداعيًا بالتعاون مع دروازة للفنون

المصدر: أبوظبي البيان

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أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في الإمارات عن إطلاق برنامج "مسارات قيّم: مدخل إلى تنظيم المعارض" بالتعاون مع منصة دروازة للفنون.

يهدف البرنامج، الذي يمتد لشهرين، إلى تقديم فرصة للمبدعين من المتعايشين مع التصلب المتعدد والحالات الصحية المشابهة لتطوير مهاراتهم الإبداعية وبناء روابط مجتمعية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمرض.

وسيتم اختيار أربعة مشاركين من مختلف أنحاء الإمارات للتدريب على البحث وعمل القيّم الفني من قبل فريق دروازة.

يشمل البرنامج تطوير مهارات التقييم الفني من الفكرة إلى السرد والتخطيط للمعارض، كما يتضمن زيارات استوديوهات وجولات في معارض في أبوظبي ودبي والشارقة، وجلسات توجيه فردية.

ومن المقرر أن يُغلق باب التقديم في 30 سبتمبر، وسُعلن أسماء المشاركين المختارين في 21 أكتوبر. يمكن للراغبين في التقديم زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.

يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من استخدام الفن كوسيلة للتعبير وبناء المجتمع، والتعبير عن تجاربهم الشخصية وإقامة معارضهم الخاصة.

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