طقس الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة من الثلاثاء 3 سبتمبر إلى السبت 7 سبتمبر 2024، طقساً رطباً مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق.

الثلاثاء: الطقس سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباحاً. سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمالية تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر. الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار نهاراً، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س. البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء: ستستمر الرطوبة على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر. الرياح ستكون مشابهة لليوم السابق، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمالية أن تصل إلى 40 كم/س. البحر سيبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس: من المتوقع أن يبقى الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. سيظل الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها أمطار بعد الظهر. الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س. البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة: سيستمر الطقس الرطب على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمال لتكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمال أن تصل إلى 35 كم/س. البحر سيبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: الطقس سيكون رطباً على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. سيظل الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمالية لتكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر. الرياح ستبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تصل إلى 35 كم/س. البحر سيبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز