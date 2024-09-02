مدارس برايتون كوليدج تتصدر قائمة أفضل مجموعات المدارس في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بلووم للتعليم، عن تحقيق مدارس برايتون كوليدج الثلاث في دولة الإمارات نتائج استثنائية في امتحانات المستوى المتقدم والثانوية العامة الدولية لعام 2024، حيث تراوحت التقديرات في كل من مدارس أبوظبي ودبي والعين بين A* إلى A . وتعزيزًا لمكانتها كواحدة من أنجح المجموعات المدرسية أكاديميًا في الإمارات العربية المتحدة، حصلت كل من برايتون كوليدج أبوظبي وبرايتون كوليدج العين على أعلى نتائج في المستوى المتقدم، بينما احتلت برايتون كوليدج دبي المرتبة الثانية في دبي لنتائج المستوى المتقدم.

وتصدرت مدارس برايتون كوليدج الثلاث أفضل مجموعات المدارس أداءً في دولة الإمارات في نتائج شهادة الثانوية العامة الدولية، حيث تم تصنيف 60٪ من النتائج في المدارس الثلاث من 9 إلى 7 (A * - A) وأكثر من 76٪، حققوا درجات 9 إلى 6 (A * - B)، ما يؤكد التزام المدارس المستمر بالتميز الأكاديمي والحفاظ على مكانتها كأفضل مجموعة مدرسية أداءً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقال كريغ لامشيد، المدير العام لمدارس برايتون كوليدج التابعة لبلووم للتعليم: "بصفتها المشغل لثلاث مدارس برايتون كوليدج في الإمارات العربية المتحدة، تفخر بلووم للتعليم برؤية هذه المدارس تحقق أعلى نتائج في امتحانات المستوى المتقدم بالمقارنة مع باقي المجموعات المدرسية في جميع أنحاء الإمارات. حيث تجاوزت المدارس التوقعات وعززت مكانتها كأفضل مجموعة مدرسية أداءً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأكدت التزامها المستمر بالتميز الأكاديمي. ويعد هذا النجاح شهادة على ما توفره مدارسنا من تدريس متميز وبيئة تعلم استثنائية. تهانينا للمدارس الثلاثة على هذا الانجاز الرائع."

وقد حققت مدارس برايتون كوليدج الثلاث هذه النتائج المتميزة بفضل توفيرها الأدوات المناسبة للطلاب لتحقيق نتائج استثنائية تؤهلهم للدراسة في مجموعة من أرقى الجامعات العالمية. ومن خلال الجمع بين المرافق المميزة والمناهج الدراسية واللامنهجية الشاملة، وفريق متخصص من المعلمين المؤهلين، تضمن مدارس برايتون كوليدج في الإمارات حصول كل طالب على تعليم شامل ومخصص يمكنه من تحقيق النجاح. كما تزود المدارس الطلاب بمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والقيادة الضرورية للنجاح في مرحلة التعليم العالي وما بعدها

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