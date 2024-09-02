الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بياته اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:03. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 22:06 والجزر الأول عند الساعة 16:24 والجزر الثاني عند الساعة 04:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 95 15

دبي 45 30 70 10

الشارقة 45 29 70 10

عجمان 46 31 80 15

أم القيوين 44 30 70 20

رأس الخيمة 43 31 55 20

الفجيرة 37 30 90 35

العـين 45 31 60 10

ليوا 45 29 95 15

الرويس 43 29 95 25

السلع 42 30 95 30

دلـمـا 38 32 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 37 33 85 40

أبو موسى 36 33 85 50

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