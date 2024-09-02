«إقامة دبي» تواصل استقبال الراغبين في تعديل أوضاعهم وفرص عمل فورية من شركات القطاع الخاص

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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واصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الثاني من المهلة استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم.

كما باشرت شركات القطاع الخاص إجراء المقابلات وتوفير فرص عمل فورية للراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل دبي.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بدأت أمس استقبال الراغبين بتعديل أوضاعهم، وفقاً للمبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، بالشراكة والتعاون مع وزارات الداخلية، الموارد البشرية والتوطين، والصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي الصحية، وذلك بمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وفي جميع مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في الإمارة.

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