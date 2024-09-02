تفاعل خليجي كبير مع حملة رئيس «الوطني للإعلام» لمكافحة «الذباب الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

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تفاعل إماراتي وخليجي كبير، حققته «حملة مكافحة الذباب الإلكتروني»، التي أطلقها عبر منصة «إكس» معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، مؤخراً، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عبر حسابه في منصة «إكس»: «أرجو منكم حظر كل من يسيء لأي عربي أينما كان.. إيماننا بأصالتنا وعروبتنا هو ما يمنحنا هذا الدافع.. كلهم نفس الأشخاص، يعيدون إنشاء حسابات للنميمة والتفرقة.. مهنة مسلية تملأ الفراغ أحياناً، صيد الذباب».

شكر

وأضاف: «عميق الشكر لإخواني وأخواتي، سواء في الإمارات أو الخليج أو الوطن العربي على تفاعلكم الإيجابي.. أرى وأتابع أثركم الطيب، ومساهمتكم في كل ساعة ويوم للتصدي لآفة الحسابات المثيرة للفتن والإشاعات، أو ما يُسمى بـ «الذباب الإلكتروني» على منصة X، وأحثكم على تشجيع الآخرين لحظر هذه الحسابات، وإبعاد النميمة عن محيطنا الخليجي والعربي».

وتعليقاً على الحملة، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية، والساعية لتحقيق أهداف مختلفة، عبر نشر الفتنة، وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي».

وأضاف: «دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ، ومعالي عبدالله آل حامد، تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة».

تعاون

وأعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية، دعمها لـ «حملة مكافحة الذباب الإلكتروني»، وذلك في إطار التعاون بين المكتب الوطني للإعلام والجمعية، لنشر المعايير المهنية، وترسيخ القيم الوطنية ومكافحة الذباب الإلكتروني، الذي يعد أحد أخطر آفات العصر.

وقالت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، بهذه المناسبة، إن الجمعية تعمل على التنسيق والتفاعل مع المؤسسات الإعلامية لدعم الحملة الوطنية لمكافحة الذباب الإلكتروني، الذي يمارسه الحاقدون وضعاف النفوس الناقمون على نجاح الدول والمؤسسات والأفراد، والذين يسخرون حسابات وهمية لنشر معلومات مغلوطة، وقيم وأفكار هدامة، في محاولة منهم لتشويه النجاحات والإنجازات التي تحققها الدول والأفراد والمؤسسات.

برامج

وأكدت أن الجمعية تعمل على نشر الوعي بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة هذه الآفات، من خلال عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها على مدار العام. ودعت المعيني المؤسسات الإعلامية المحلية والخليجية والعربية، إلى تبنّي هذه الحملة الوطنية، نظراً لدورها المهم في مواجهة الحسابات المزيفة.

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