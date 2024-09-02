سعود بن صقر يحضر أفراح الغرير والطاير

المصدر: دبي ـ وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن سيف الغرير، بمناسبة زفاف نجله «محمد»، إلى كريمة مطر بن حميد الطاير.

وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة».

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

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