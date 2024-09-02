سعود بن صقر يعزي في وفاة موزة الموسى

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله موزة محمد عبدالله الموسى.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة جميرا بدبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من المسؤولين. وقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية مساء أمس، واجب العزاء في وفاة الفقيدة.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة جميرا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان والشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمواطنين.

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