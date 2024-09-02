منصة تفاعلية لمركز حمدان لإحياء التراث في معرض «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات الدورة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وتأتي هذه المشاركة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بأبرز الأنشطة والبطولات التراثية، التي ينظمها المركز سنوياً.

وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في المركز، إن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يحرص على المشاركة في المعرض بوصفه إحدى أهم الفعاليات والأحداث المختصة بمختلف أنواع الصيد والفروسية على المستوى الدولي، وانطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات، وتعزيز وعي الجمهور في حفظ الذاكرة التراثية للوطن للأجيال.

وأضاف: تجسد مشاركتنا في هذه الفعالية التزامنا العميق بالمساهمة في تعزيز وتطوير كل ما يتعلق بثقافة الصيد والفروسية في المنطقة، وتوفير منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يعتبر التراث ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية وعنوان افتخار في ماضيها وحاضرها، والتراث الإماراتي كان ولا يزال منبعاً للإلهام ومصدراً حيوياً للإبداع.

وأشار إلى أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، منصة رائدة تُبرز تاريخ وثقافة الصيد والفروسية على مستوى العالم العربي ككل، ويعزز من مكانة التراث العربي العريق والتقاليد الأصيلة التي طالما كانت جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للمنطقة، وما زال للدورة الـ 21 على التوالي يحقق نمواً كبيراً.

مشاركة متميزة

وحفلت منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة للتعريف بكل ما يتعلق ببطولات فزاع، ويضم الجناح ركناً خاصاً بمبادرة وثيقتي، التي تحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات.

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