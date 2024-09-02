راشد بن سعود: القيادة الرشيدة حريصة على صون الموروث الثقافي بالدولة

المصدر: أبوظبى - وام

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زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أول من أمس معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

واستمع سموه من القائمين على المعرض إلى شرح حول أهم الصناعات والمنتجات التي يقدمها المعرض في مجالات عدة تشمل الفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومعدات الصيد والتخييم وأسلحة الصيد والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق إلى جانب المنتجات والخدمات البيطرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية وغيرها.

واطلع سموه على فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية المعنية برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها والجهود التي تهدف للحفاظ على التراث والرياضات التراثية خصوصاً.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بالتطور المستمر الذي يشهده معرض الصيد والفروسية على صعيد حجم المشاركات وتنوعها ومستوى الإقبال عليه.. مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للتراث والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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