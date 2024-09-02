نهيان بن زايد يطّلع على معروضات «أبوظبي الرياضي» في «الصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، جناح مجلس أبوظبي الرياضي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024.

واطَّلع سموه على ما يعرضه الجناح، ومنصات الأندية التي تعمل تحت مظلة المجلس، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وممثلي الأندية.

أنشطة

كما اطَّلع سموه على مختلف أنشطة الجناح خلال النسخة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي، وتعد الأكبر في تاريخ المعرض، إذ تجمع آلاف العلامات التجارية، عبر 11 قطاعاً متنوعاً، تمزج ما بين التقاليد الثقافية الإماراتية والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة لاستدامة الأعمال.

توسّع

وزادت المساحة الكلية للمعرض - الذي يستقطب هذا العام 65 دولة حول العالم، منها 14 دولة تشارك لأول مرة - إلى أكثر من 87 ألف متر مربع، مقارنة بـ 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي.

ويستقطب المعرض أعداداً كبيرة من الزوار الذين يتوافدون على أقسامه المختلفة، للتعرف إلى المنتجات التي يعرضها، والفعاليات التي يقدمها.

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