تقييم تجارب أصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، رحلة تقييم المتعامل من المستفيدين من أصحاب الهمم وكبار السن في مختلف المرافق والخدمات في جزيرة ياس، لدراسة وتحليل تجارب أصحاب الهمم وكبار السن أثناء تنقلهم في المرافق واستعمالهم للخدمات الرئيسية في جزيرة ياس، وذلك ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي من مشروع المدينة الدامجة الذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون مع شركة الدار العقارية، بهدف إيجاد بيئة معيشية متكاملة ودامجة تضمن سهولة الوصول لجميع الأفراد، بغض النظر عن احتياجاته.

يركز التقييم بشكل خاص على كبار السن والأفراد ذوي الإعاقات الجسدية، التوحد، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمعية، والإعاقات الذهنية، من خلال إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات الرئيسية بجزيرة ياس، بما في ذلك النقل والتنقل، وخدمات الإقامة والضيافة، خدمات المركز التجاري والترفيهي، التسوق في المتاجر والبيع بالتجزئة، خدمات اللياقة البدنية والرياضة، المطاعم وساحة المطاعم في ياس مول، فضلاً عن تجربة السينما، والمرافق الدينية ومكاتب خدمة عملاء شركة الدار العقارية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نحرص على توفير بيئة دامجة تتيح لأصحاب الهمم وكبار السن النقل والتنقل والاستفادة من جميع المرافق والخدمات بكل سهولة وراحة. ويمثل هذا التقييم خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، ونتطلع إلى تنفيذ التوصيات المستخلصة منه بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك شركة الدار العقارية».

وأوضحت أن رحلة المستفيدين في تحقيق نتائج مهمة عدة، تشمل تحسين إمكانية الوصول عبر تقديم توصيات محددة لتطوير البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدم وزيادة وعي الجهات المعنية، من القطاعين العام والخاص.

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