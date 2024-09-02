تعاون إماراتي إيطالي في الطاقة النظيفة والمياه

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن جناح الجمهورية الإيطالية في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، 44 شركة عارضة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والمعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، والمعالجة الكيميائية للمياه، ومحطات تحلية المياه، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل المعرض هذا العام على 16 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «شهد العام 2023 إعلان الإمارات وإيطاليا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، ويسعدنا في ويتيكس استضافة مجموعة من كبرى الشركات الإيطالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أهمها كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ودفع الجهود العالمية لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق أمن الطاقة والحياد الكربوني.

ونرحب بالمشاركة السنوية والمطردة للشركات الإيطالية في المعرض، وحرصها على أن تكون شركاءنا في دعم الاستدامة وزيادة فرص الأعمال والاستثمار في هذا المجال الحيوي».

التزام

من جانبه، قال لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة: «على غرار الإمارات تلتزم الجمهورية الإيطالية بتعزيز المستقبل المستدام ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ويوفر معرض ويتيكس فرصة استثنائية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والشركات الإيطالية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه.

وتدرك شركاتنا الفوائد الكبرى لزيادة توافرية الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، ولا سيما من حيث خفض الملوثات والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وتفتخر الجمهورية الإيطالية بكونها ثاني أكبر مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. ونستعرض هذا العام في ويتيكس خبرات 44 شركة إيطالية رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وسنسلط الضوء خلال المعرض على أحدث التقنيات التي تدعم الابتكار والاستدامة».

مشاركة

ومن جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: أنا فخور بالإعلان عن مشاركة إيطاليا مجدداً في معرض ويتيكس 2024.

ويجسد الجناح الإيطالي الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية من جهة ومشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيطالية، حرص الجمهورية الإيطالية والتزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

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