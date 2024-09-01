محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان التوجهات الوطنية الجديدة ومستجدات الساحتين المحلية والدولية

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة المرموم في دبي.

وبحث سموهما خلال اللقاء مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة، وأهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أخي رئيس الدولة حفظه الله في دبي باستراحة المرموم".

وأضاف سموه: "لقاء رئيس الدولة هو لقاء خير للوطن والمواطنين .. ناقشنا مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة .. وتباحثنا حول أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية".

وختم سموه تدونته قائلاً: "طابت لنا الزيارة .. وجمعتنا المحبة .. وازداد الود .. وازدانت النفوس بهذا اللقاء .. حفظه الله وحفظ الوطن والمواطنين".

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