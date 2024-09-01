منصة تفاعلية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

المصدر: البيان

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تشارك إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات الدورة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية أعداد المشاركين والمساحة وعدد العروض والفعاليات، بالإضافة إلى العديد من المحاضرات وورشات العمل المختصة.

وتأتي هذه المشاركة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بأبرز الأنشطة والبطولات التراثية، التي ينظمها المركز سنوياً.

وعن هذه المشاركة قال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في المركز: يحرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بوصفه أحد أهم الفعاليات والأحداث المختصة بمختلف أنواع الصيد والفروسية على المستوى الدولي، وانطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات، هدفنا من المشاركة هو تعزيز وعي الجمهور بدورنا في حفظ الذاكرة التراثية للوطن للأجيال، وأن نكون محطة مهمة وملهمة لتحفيز شغف معرفة تراث الوطن لدى أبناء الإمارات.

وتابع مدير إدارة بطولات فزاع قوله: تجسد مشاركتنا في هذه الفعالية التزامنا العميق بالمساهمة في تعزيز وتطوير كل ما يتعلق بثقافة الصيد والفروسية في المنطقة، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات حيث يعتبر التراث ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية وعنوان افتخار في ماضيها وحاضرها، والتراث الإماراتي كان ولا يزال منبعا للإلهام ومصدرا حيويا للإبداع، يعزز حضوره في الساحة الثقافية الوطنية والعالمية.

وأضاف، لقد أصبح معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، منصة رائدة تُبرز تاريخ وثقافة الصيد والفروسية على مستوى العالم العربي ككل، ويعزز من مكانة التراث العربي العريق والتقاليد الأصيلة التي طالما كانت جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للمنطقة، ومازال للدورة الـ 21 على التوالي يحقيق نمو كبير، ويسهم في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على هذه الممارسات التقليدية وتعزيزها.

مشاركة متميزة

وحفلت منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة للتعريف بكل ما يتعلق ببطولات فزاع، ويضم الجناح ركن خاص بمبادرة وثيقتي، التي تحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات، كما ستقوم إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ببث عدد من برامجها مباشرة من منصة المركز، في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.

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