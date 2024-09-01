5 خطوات لتقديم طلبات المغادرة مع الإعفاء من الرسوم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات لاستفادت الفئات الأربعة من خيار «مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية» التي توفرها حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، والتي تنفّذها الهيئة لتسوية أوضاع المخالفين، اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.

وتتمثل تلك الخطوات في الدخول إلى الموقع الإلكتروني (smartservices.icp.gov.ae)، ومن ثم التوجه إلى شريط قائمة الخيارات الموجود في اعلى صفحة الموقع الالكتروني، واختيار «خدمات عامة»، ثم اختيار خيار «الغرامات وتصاريح المغادرة».

وينقل هذا الخيار المتعامل إلى صفحة جديدة تظهر فيها 5 خيارات مختلفة، يختار منها المتعامل خيار «المتابعة والتحقيق - تصريح - مغادرة – إصدار»، وهي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفين قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين أو حملة التأشيرات، ثم ملء البيانات باختيار نوع الحالة التي يمثلها المتقدم (إقامة أو تأشيرة)، ثم اخيار المعرف (الرقم الموحد - رقم الملف - رقم الجواز)، واخيار جنسية المتقدم وتاريخ ميلاده، على أن ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، يتم فيها وإرفاق المستندات المطلوبة لإنجاز متطلبات تقدم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

وفي السابق كانت رسوم الخدمة تبلغ 350 درهماً، إلا أن الآلية الجديدة تعمل على إعفاء المتقدمين من تلك الرسوم.

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