«إقامة دبي» تنجز إجراءات 100 من الراغبين في تعديل أوضاعهم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اليوم، مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث تم إنجاز إجراءات تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة في دقائق معدودة، وإصدار تصاريح المغادرة لهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي»، بالتعاون مع 10 شركات كبرى في القطاع الخاص، وفرت فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم، بهدف منحهم فرصة البقاء في الدولة.

وأوضح أن «إقامة دبي» أنجزت إجراءات 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة خلال النصف الساعة الأولى من بدء مهلة إعفاء المخالفين.

ولفت إلى أنه تم تجهيز مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير لاستقبال 2000 مراجع يومياً، إلى جانب 86 مركز «آمر» منتشرة في أنحاء إمارة دبي.

وذكر أن «إقامة دبي» خصصت فرق عمل لاستقبال المراجعين وإرشادهم بالإجراءت الصحيحة لتسوية أوضاعهم.

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