«إقامة دبي»: «آمر» تقدم جميع خدمات التسوية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز «آمر» النموذجية ستقدم جميع خدمات تسوية أوضاع المخالفين الراغبين في البقاء بالدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «حاملي الهوية الإماراتية»، في حين أن المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير سيكون مركز التبصيم المعتمد في إمارة دبي، إضافة إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين سيتم استقبال المخالفين لنظام الإقامة الراغبين في تسوية أوضاعهم، والاستفادة من فترة المهلة، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي يتم بموجبها إعفاؤهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر، وذلك في 87 مركزاً، منها مراكز «آمر» البالغ عددها 86 مركزاً والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير.

وأكدت إقامة دبي جاهزيتها لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم واستعدادها التام لتنفيذ المبادرة، التي تجسد المضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي، وتعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي وتعزيز مبادئ الاحترام وأهمية سيادة القانون، مشيرة إلى أن جميع فرق العمل ستعمل بكل احترافية لتعمل على إنهاء إجراءات المتعاملين بكل كفاءة.

وأشارت إقامة دبي إلى أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والمرافق، التي تعمل على تسهيل رحلة المتعامل خلال هذه المهلة، داعية الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والتواصل للتحقق من المعلومات الصحيحة عبر مركز الاتصال آمر 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع للإجابة عن أي تساؤلات.

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