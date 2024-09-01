حمدان بن محمد يعزي في وفاة موزة الموسى

المصدر: دبي - البيان

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قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، موزة بنت محمد عبدالله الموسى، حرم عبدالله أحمد عبدالله الموسى.

مواساة

وأعرب سموه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي وعدد من المسؤولين والمواطنين.

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