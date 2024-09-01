عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية تونس وإسبانيا يبحثون هاتفياً العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، محمد علي النفطي، بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجمهورية التونسية الشقيقة.

علاقات

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي أمس، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمحمد علي النفطي، التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل معه، بما يعزز مساعي البلدين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.

تعاون

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية.

تبادل الرؤى

واستعرض الوزيران، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرؤى بشأنها، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات مع مملكة إسبانيا الصديقة تشهد نمواً وتطوراً مستمراً، مشيداً بحرص البلدين على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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