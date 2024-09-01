«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات انطلقت أمس فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنيك أبوظبي مع توقع حضور آلاف الزوار، ويجمع المعرض بين التقاليد الثقافية والتراث الإماراتي والابتكارات المستقبلية التي تفتح آفاقاً جديدة للأعمال، وتجذب الإماراتيين من جميع الأعمار، وتعرض أنماط حياة المغامرة والأنشطة الخارجية.

واستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مع انطلاق فعاليات دورته الـ 21 أمس أعداداً كبيرة من الزوار الذين توافدوا على أقسامه المختلفة للتعرف على المنتجات التي يوفرها والفعاليات التي يقدمها.

وارتفعت المساحة الكلية للمعرض إلى ما يزيد على 87 ألف متر مربع، مقارنة مع 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي، في حين يستقطب 65 دولة من حول العالم، منها 14 دولة جديدة.

وأعرب زوار المعرض عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد في الدورة الأضخم في تاريخ المعرض التي تشهد مشاركات واسعة من عارضين من مختلف أنحاء العالم، وذلك تجسيداً للدور الرائد الذي تقوم به الإمارات في صون التراث الإنساني العالمي ونقله للأجيال القادمة.

وأشادوا بالتنوع الذي يشهده المعرض في دورته الحالية وتضمنه للعديد من الأقسام التي تستقطب الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 للزوار فرصة متميزة لاستكشاف الصقارة والصيد ورياضات الفروسية والمنتجات البيطرية، والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية وأحدث التقنيات والابتكارات في 11 قطاعاً مختلفاً.

وتنظم مجموعة أدنيك وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات هذا المعرض العالمي الرائد والذي بدأ أمس ويستمر حتى 8 سبتمبر الحالي، وسيحظى زوار المعرض سواء أكانوا من عشاق الصيد والفروسية أم يرغبون في استكشاف التراث الثقافي للمنطقة، بفرصة لاستكشاف المعارض الثقافية، والاستمتاع بالعروض التقليدية الرائعة، والمشاركة في العروض الحية التي تثقف وتلهم.

وباعتباره الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستضيف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 11 قطاعاً رئيسياً متنوعاً وثقافياً متميزاً تشمل الفروسية والصقارة، الصيد والرماية، التخييم، السياحة الصيد والسفاري، الرياضات البحرية والصيد، والفنون والحرف اليدوية إلى جانب العديد من الأنشطة الرياضية والنشاطات الخارجية الأخرى.

وتعتبر الساحة الرئيسية بمركز أدنيك أبوظبي قلب وروح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث ستقدم عروضاً جذابة لجميع أفراد العائلة تشمل مجموعة واسعة من الفعاليات المتعددة الثقافات والتعليمية والتفاعلية التي تناسب جميع الأعمار.

مؤسسة زايد العليا

وتتيح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال المعرض الفرصة أمام أصحاب الهمم لعرض إبداعاتهم ومنتجاتهم المتنوعة، وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم في إنتاج منتجات تخدم مجالات الصيد والفروسية.وتتضمن مشاركة المؤسسة في المعرض 7 منتجات للبيع وهي «الوكرالرملي - المنقلة - المخلاة حجم صغير وكبير -السديري - الكوب - الزولية - التكية « من تصميم وتنفيذ أصحاب الهمم والتي تتمتع بجودة عالية ومتنوعة لتلبي إحتياجات محبي الصيد والفروسية من زوار المعرض.

مركز

كما يمكن للزوار الانضمام إلى مركز المعرفة في ADIHEX للمشاركة في مجموعة واسعة من العروض الحية وورش العمل التي يقدمها خبراء بارزون، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الشيقة المتعلقة بالصقارة والفروسية، التضاريس الصحراوية، الاستكشاف البحري، مهارات البقاء في الصحراء، البيئة الطبيعية، الثقافة والتراث الإماراتي، والأمن والسلامة.

وبالإضافة إلى العروض والمعارض والعروض التوضيحية الرائعة، يمكن للزوار أيضاً الاستفادة من العديد من الفرص الأخرى للتواصل مع خبراء الصناعة، واستكشاف وشراء السلع والمعدات، والتواصل مع الشركات المصنعة والموردين الرائدين في المجال.

مشاركة

ويشارك نادي صقاري الإمارات، في الدورة الجديدة من المعرض، وذلك ضمن جهوده في المحافظة على الصقارة كتراث إماراتي وإنساني. وأكد النادي أن الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا يمثل كل عام الفرصة الأمثل لانطلاق موسم مقناص إيجابي ومثمر بما في الموسم الجديد 2025-2024، حيث الاستعدادات للصيد بالصقور وسباقات وبطولات الصقارة ومزادات الصقور المكاثرة في الأسر انطلقت بالفعل.

وتوجه ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، راعي معرض أبوظبي للصيد والفروسية، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموهما لجهود ومشاريع صون الصقارة وتعزيز أسس التعاون المشترك بين الشعوب والثقافات المختلفة.

مزاد

وأعلن المعرض عن إطلاق أول مزاد إلكتروني للصقور، الذي سيعيد تعريف سوق الصقارة التقليدي ويغير طريقة بيع وشراء هذه الطيور المهيبة بصيغة رقمية مبتكرة.

ويقام هذا الحدث الفريد على مرحلتين: الأولى بدأت بأمس وتتواصل اليوم، والثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع التالية يومي الجمعة 6 سبتمبر، والسبت 7 سبتمبر. من الساعة 11 صباحاً حتى 9 مساءً (بتوقيت الإمارات)، وستكون الفرصة متاحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المزاد الفريد والمتاح بالكامل عبر الإنترنت.

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