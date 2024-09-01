سعيد الطاير لـ«البيان»: 700 محطة شحن أخضر في دبي.. 400 منها تابعة لـ«هيئة الكهرباء»

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام، وأطلقت الهيئة عام 2014 مبادرة «الشاحن الأخضر» التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، وأسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها أكثر من 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: إن مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها الهيئة أسهمت في تحفيز التنقل الأخضر والمستدام في إمارة دبي وتشجيع أفراد المجتمع على قيادة المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام.

وأضاف: أسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة وتتواصل جهودنا لزيادة عدد محطات الشحن وذلك في إطار خططنا لمواكبة الزيادة المضطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتتوافر محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، حيث يمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.

كما تتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر، عبر موقعها الإلكتروني www.dewa.gov.ae وتطبيقها الذكي، أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، ما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة.

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