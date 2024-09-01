«الاتصال الحكومي» يستعرض قصص نجاح عالمية في الاتصال الفعال

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار سعيه لنقل التجارب العالمية الرائدة في الاتصال الحكومي، يروي المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 قصص نجاح عالمية في الاتصال الفعال، حيث يفتح المجال أمام ثلاث حكومات من المنطقة والعالم ترشحت مبادراتها لنيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، لاستعراض تجاربها من خلال خطابات ملهمة، وهي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا، ودولة توفالو.

تجارب ناجحة

ويخصص المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 - 5 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، منصتي «حديث الاتصال الحكومي» ومنصة «حوارات حكومية»، للاحتفاء بالتجارب الناجحة والقصص الملهمة، حيث تشهدان 28 جلسة حوارية وخطاباً ملهماً تستعرض أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل الاتصال.

وتستقطب المنصتان إلى جانب الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية، مجموعة من كبرى المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة من الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ووزارة تنمية المجتمع، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية بالتنمية المستدامة والشباب والابتكار.

وتستعرض المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها التي شاركت من خلالها في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة «أفضل مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة» عن حملة التوعية «من أجل قطرة مياه» التي أطلقتها وزارة المياه والري بالمملكة العام الجاري. أما «مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم»، المرشح ضمن الفئة نفسها، فيروي تجربة دولة توفالو.

ومن المرشحين المتحدثين عن تجاربهم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي» «تطبيق سيتيفيد.. عيون وآذان على الأداء الحكومي» النيجيري، الذي أطلقته ولاية كادونا في شمال نيجيريا بهدف إشراك الجمهور في مراقبة مشاريع البنية التحتية والأداء الحكومي.

وتتناول جلسات منصة «حديث الاتصال الحكومي» 15 فعالية تغطي مواضيع حيوية مثل «كيف تصبح الشيخوخة جوهر الاقتصاد الفضي؟» لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، كما تنظم الجامعة الأمريكية بالشارقة جلسة «الحدود الإبداعية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تعريف الحملات الإعلامية؟»، للدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

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