"صحة أبوظبي" تعفي المخالفين الحاصلين على موافقات من غرامات الضمان الصحي

المصدر: أبوظبي – البيان:

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أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي اعتماد إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم.

وقالت الدائرة : إنه عطفاً على قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لمدة شهرين لتعديل أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، المقرر انطلاقة غداً الاحد ولمدة شهرين، فقد تقرر اعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم.

وأهابت دائرة الصحة – أبوظبي، بكافة المخالفين الاستفادة من فترة الإعفاء للحصول على الموافقة وتجديد أو استخراج وثيقة الضمان الصحي وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.

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