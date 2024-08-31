طقس الإمارات غداً.. غائم مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً يصبح غائما أحياناً، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصةً شمالاً وشرقاً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:53 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 07:03 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد الثاني عند الساعة 20:44 والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 55 20

دبي 45 32 60 50

الشارقة 44 30 60 15

عجمان 43 31 60 15

أم القيوين 42 30 60 15

رأس الخيمة 43 29 60 15

الفجيرة 34 31 85 55

العـين 43 29 50 15

ليوا 45 29 75 25

الرويس 39 27 85 35

السلع 40 28 85 20

دلـمـا 36 30 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 35 31 80 50

أبو موسى 35 31 80 50.

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