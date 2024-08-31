حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبد الله الموسى

المصدر: البيان

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قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، موزة بنت محمد عبد الله الموسى، حرم عبد الله أحمد عبد الله الموسى.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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