شرطة دبي تُعلن بث مسلسل «الشرطي منصور» بالتعاون مع «سبيستون»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاق بث أولى حلقات مسلسلها الكرتوني التوعوي للأطفال «الشرطي منصور» على قناة سبيستون، غداً، لتكون بذلك أول جهة شرطية في الوطن العربي تُنتج هذا النوع من المسلسلات الموجهة للأطفال، لإيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية، في إطار ترفيهي ممتع وجذاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، ترأسه العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، والمقدم طلال حسين الطواش نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، وايدي صعيبه مدير التسويق والماركيتنغ في قناة سبيستون، والملازم أول سلمى المري مدير المشروع، وبحضور عدد من الضباط والأفراد والسادة الإعلاميين.

ورحب العميد علي خلفان المنصوري، بالسادة الضيوف، معرباً عن سعادتهم بانطلاق أول مسلسل كرتوني ترفيهي توعوي للأطفال من إنتاج شرطة دبي، وبالتعاون مع قناة «سبيستون»، القناة التلفزيونية الفضائية المتخصصة ببرامج الأطفال في الوطن العربي، لتكون بذلك شرطة دبي، أول جهاز شرطي في الوطن العربي، يُنتج ويُصدر مسلسلاً من هذا النوع، يوجه للأطفال، لإيصال رسائل مجتمعية وتوعوية بقالب ترفيهي ممتع جذاب وشيق.

ونوه بنجاحهم في الحصول على مصنفات فكرية لجميع حلقات المسلسل المُنتجة، والتي تُناقش في كل مرة موضوعات مهمة تُعنى بالطفل، وبما يواكب تحديات العصر الحديث. وهو ما تم مراعاته من قبل القائمين على تنفيذ المشروع، من حيث الكتابة والتصميم والتنفيذ والإنتاج، حرصاً على إخراج عمل نوعي مميز، يخدم توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن.

تعزيز الوعي

وأكد العميد علي خلفان المنصوري فخرهم بإطلاق المسلسل الكرتوني «الشرطي منصور»، والذي يجسد التزام شرطة دبي بتعزيز الوعي والتربية لدى الأطفال. بهدف تحقيق تأثير إيجابي في تنشئة الأجيال القادمة، وتمكينهم من مواجهة التحديات المجتمعية بذكاء وثقة.

وأضاف:«مُلتزمون بدورنا التوعوي والمجتمعي، عبر برامج ومحاضرات ومبادرات توعوية هادفة، تعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى النشء، وترسخ شعورهم بالمسؤولية، وتساعد في تكوين وعي شامل حول السلوكيات الصحيحة، والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على المعرفة».

من جانبه، قال العميد جمعة بن سويدان، إن المسلسل الكرتوني «الشرطي منصور»، مُصمم بعناية، ليشمل مجموعة من الرسائل التعليمية والترفيهية، وسيتمكن الأطفال من خلاله من تعلم قواعد المرور الأساسية، وأهمية السلوكيات السليمة في المجتمع، وكيفية التصدي للظواهر السلبية بشكل فعال.

جيل واعبدوره، صرّح فايز الصباغ المؤسس والمدير التنفيذي لقناة سبيستون، قائلاً: فخورون بشراكتنا مع شرطة دبي، فهي تعكس التزامنا ببناء جيلٍ واعِ ومسؤول. وأعرب المقدم طلال حسين الطواش، عن فخرهم بإنتاج مشروع نوعي للأطفال في مركز التكنولوجيا الافتراضي.

مؤكداً أن المركز طالما توجه للأطفال بتطبيقات ألعاب توعوية مخصصة لهم، وبمزايا ثلاثية الأبعاد، تواكب التطورات العالمية، في سبيل تعزيز وعيهم وتعليمهم مفاهيم مهمة، بطريقة تتناسب مع أعمارهم.

حبكات مشوقة

وتحدثت ملازم أول سلمى المري مدير المشروع، ومعدة سيناريو الحلقات، حول مراحله بشكل تفصيلي أكثر «حرصنا من خلال كتابة الحلقات، على اختيار مواقف وحبكات مشوقة للطفل، تُبنى على أساس المغامرة والاستكشاف، والسلاسة في الانتقال بالمشاهد، واستخدام كلمات مفهومة لإيصال الرسائل، لجعلها ملائمة للأعمار الصغيرة».

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