«صحة دبي» تنفذ «التمرين الاستراتيجي» لقياس جاهزية مواجهة الأزمات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بمركز المرونة، (التمرين الاستراتيجي) الذي يستهدف قياس وتقييم مستوى جاهزية القطاع الصحي في الإمارة، ودرجة استيعابه وتعامله السريع لمواجهة أية تحديات متعلقة بالأزمات والكوارث والحالات الصحية الطارئة.

حضر سيناريو التمرين عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء سيف مهير المزروعي – مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي ومدير الإدارة العامة للمرور.

واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال الدكتور خالد لوتاه استشاري في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، إن التمرين عبارة عن تنفيذ سيناريوهات عدة في محاور مختلفة في الطوارئ والأزمات الصحية، ويعتبر تمهيداً للتمرين الميداني الذي سيقام في الفترة المقبلة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز المرونة.

وعن جملة أهداف المبادرة، أفاد أن هناك مجموعة مهمة من الأهداف، منها: تحديد الأدوار والمهام والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لتقليل احتمالية وقوع الأزمة.

من جانبه قال العميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة في شرطة دبي: إن مشاركتنا يأتي في إطار الدور الريادي لشرطة دبي في تعزيز واستدامة العمل التكاملي المشترك بين الجهات ذات الصلة. وتابع : نفذ مركز المرونة بشرطة دبي في العام 2023 وبمشاركة 76 شريكاً، 155 تمريناً منها 20 تمريناً استراتيجياً و135 تمريناً داخلياً، وتمت معالجة جميع فرص التحسين فيها 100 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز