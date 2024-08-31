شرطة أبوظبي تؤهل 22 بمجال التدريب الميداني المحاكي للواقع

المصدر: أبوظبي ـ وام

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احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج 22 منتسباً من دورة إعداد «مدربي نخبة» في مجال التدريب المحاكي للواقع تحت إشراف ومتابعة مديرية ق 7 بقطاع المهام الخاصة.

وهنأ اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الخريجين بمناسبة إنجازهم المتميز، مؤكداً اهتمام الأكاديمية بتقديم أعلى معايير الجودة في دوراتها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية والتخصصية للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وتمنى للخريجين دوام التقدم والنجاح في ميادين العمل المؤسسي.

وأكد العميد حامد محمد الهاجري مدير إدارة ق7 على أهمية الدورة والتي تندرج ضمن دورات نظام معركة البقاء SBS والتي تنفذها شركة ايليت تاكتيكال للاستشارات العسكرية والتدريب في إدارة ق 7، حيث تعد من الدورات المهمة التي تعزز جهود المدربين في صقل قدرات ومهارات المنتسبين.

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