سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس مدغشقر

المصدر: أنتراناناريفو - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، أوراق اعتماده إلى أندريه نورينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، سفيراً غير مقيم للدولة لدى مدغشقر، وذلك خلال مراسم جرت بالقصر الجمهوري في العاصمة أنتراناناريفو. ونقل تحيات القيادة الرشيدة، إلى رئيس جمهورية مدغشقر وتمنياتها لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وتمنّى رئيس جمهورية مدغشقر للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه. ومن جهته، أعرب النقبي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مدغشقر وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومدغشقر، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز