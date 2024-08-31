«مسبار الأمل» يرصد ظاهرة الشفق المنفصل لكوكب المريخ

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، صورة التقطها «مسبار الأمل» لظاهرة الشفق المنفصل لكوكب للمريخ، والذي هو عبارة عن أقواس مضية تتولد عن الحقول المغناطيسية القشرية، والتي تشكلت بفعل الحقول المغناطيسية المحلية للمريخ، بدلاً من حقل مغناطيسي عالمي.

حقول مغناطيسية

وذكر المشروع في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي «إنستغرام»: «يكشف كوكب المريخ عن أسراره من خلال الشفق الفريد، الذي يختلف عن نظيره على الأرض، وقد رصد «مسبار الأمل» هذه الظواهر التي تتشكل بفعل الحقول المغناطيسية المحلية للمريخ، بدلاً من حقل مغناطيسي عالمي».

وأضاف: «بحسب جاستن ديغو خبير الغلاف الجوي العلوي للمريخ، عضو في الفريق العلمي لمسبار الأمل، فإن المريخ يشهد الشفق المنفصل، وهي أقواس مضيئة تتولد عن الحقول المغناطيسية القشرية، بالإضافة إلى الشفق المنتشر وشفق البرتون، الذي تسببه الجسيمات النشطة الشمسية، وتفاعلات الرياح الشمسية، ويعد شفق البرتون الهيدروجيني مميزاً بشكل خاص، ولا يرى على الأرض».

وأكد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن هذه الاكتشافات رؤى مهمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ، وتفاعلات مع النشاط الشمسي، ويعزز وجود هذه البيانات والصور، الفهم للبيئات الكوكبية.

بيانات نوعية

ويواصل «مسبار الأمل» تسجيل ورصد بيانات نوعية، من خلال التقنيات التي يضمها، والتي هي عبارة عن ثلاثة أجهزة علمية، هي: كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، الذي يقيس درجات الحرارة، وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

بالإضافة إلى المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية EMUS، ويقيس الأكسجين وأول أكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ، والهيدروجين والأكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ.

وكان مسبار الأمل قد رصد مؤخراً مشهداً لكوكب المريخ في منتصف الخريف، والذي التقطته كاميرا الاستكشاف الرقمية «EXI»، والذي اكتشف وجود عاصفة ترابية ضخمة، يبلغ قطرها حوالي 3500 كيلو متر، في المنطقة الجنوبية من الكوكب، وسحباً زرقاء مكثفة أعلى النصف الشمالي من العاصفة الترابية، إلى جانب جليد الماء على ارتفاعات عالية.

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