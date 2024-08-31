معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ينطلق بدورته الـ 21 اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في مركز أدنيك - أبوظبي، وتستمر لغاية 8 سبتمبر 2024.

وشهد المعرض نقلات نوعية منذ انطلاقته الأولى في عام 2003 حيث لم تتجاوز مساحة المعرض 6000 متر مربع لتتضاعف بما يزيد عن 14 مرة في دورة العام الجاري لتصل إلى 87 ألف متر مربع في حين لم يتجاوز عدد العارضين في الدورة الأولى للمعرض 40 شركة ليتضاعف عدد الشركات بمقدار 43 مرة في دورته الحالية حيث يضم 1742 شركة وعلامة تجارية.

وأعلن المعرض عن اختيار شركة كراكال، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء، لتكون راعياً للأسلحة في نسخته الحادية والعشرين، مما يُعزز التزام المعرض السنوي بعرض العلامات التجارية الأبرز في قطاعي الصيد والرماية، كما أعلن المعرض أن شركة «إيه آر بي الإمارات»، ستكون راعياً ذهبياً للدورة الحادية والعشرين.

وتشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ 21 وستعرض يومياً سيناريو «أبوظبي أمن وسلامة»، في ميدان الصيد والفروسية وتوفر منصة للتفاعل المباشر مع الجمهور، وتشارك معها هيئة أبوظبي للدفاع المدني بعرض للمعدات المتخصصة والمركبات التابعة لها إلى جانب العروض التي تقدمها في جناحها كل من مديرية المرور والدوريات الأمنية، ومديرية مكافحة المخدرات، وإدارة الدوريات الخاصة «الفرسان» وإدارة المعلومات الأمنية وإدارة المراسم والعلاقات العامة.

وأعلنت شركة تسليح القابضة أنها ستحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث ستستعرض مجموعة واسعة من الأسلحة النارية الفاخرة إيطالية الصنع.

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