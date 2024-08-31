جمعية المخترعين تطلق «جائزة علي اليبهوني»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت جمعية المخترعين الإماراتية إطلاق «جائزة علي اليبهوني للاختراع» لتكون جائزة سنوية تحمل اسم فقيد الإمارات علي محمد اليبهوني الظاهري، مبتكر ومصمم أول طائرة وطنية من دون طيار بمواصفات عالمية تنافس أرقى الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

وقال المخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة الجمعية: «يعتبر الفقيد الإماراتي علي اليبهوني، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، عقلية عبقرية، نشأ في مدينة العين التي أولاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيّب الله ثراه كل اهتمام ودعم، وخدم وطنه بكفاءة وتميز».

وأضاف مجان: قررت جمعية المخترعين الإماراتية إطلاق اسم علي اليبهوني على جائزة للاختراعات تخليداً لدوره الكبير في وضع اسم الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الطيران والتكنولوجيا، مؤكداً أن الفقيد لفت أنظار العالم بتصميم وصُنع طائرات مسيرة بمستوى تقني نافس فيه صناعات دول كبرى.

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