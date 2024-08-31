أعضاء في مجالس الشباب: «الخلوة» فرصة لمناقشة قضايا العصر

المصدر: دبي - مريم العلي

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أكد أعضاء في مجالس الشباب بدبي أن مبادرة «خلوة شباب دبي» تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في القيادة والإبداع، مشيرين إلى أنها فرصة للشباب لمناقشة قضايا العصر من خلال التواصل المباشر مع صنّاع القرار.

وقدم أعضاء مجالس الشباب خلال الخلوة رؤاهم المتعمقة ومقترحاتهم المدروسة حول كيفية تعزيز المجالات المختلفة، مثل الابتكار والاقتصاد والفضاء، كما ناقشوا دور هذه المجالات في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي.

شكر

وتوجهت ريم الفلاسي، رئيسة مجلس الشباب لهيئة دبي الرقمية، بالشكر إلى مجلس دبي للشباب على دعمهم وإتاحة الفرصة لمناقشة محور التجارة والاقتصاد الذي يلعب دوراً كبيراً في تطور ورفعة إمارة دبي محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين المورد البشري من أن يصبح صاحب «يونيكورن» وهي شركة تكنولوجيا تقدر قيمتها بمليار دولار.

وأكدت أن التحدي يكمن في كثرة ونوعية الفرص وعدم اكتشاف مواهب التكنولوجيا، وأشارت إلى أن الحل يكمن في إنشاء منصة تجمع أصحاب المشاريع التكنولوجية وبرامج لاكتشاف المواهب في دبي، كما أكدت بأن هذه الجهود تدعم أجندة دبي الاقتصادية «دي دي ثري»، وخاصة في استقطاب أو إنشاء 30 «يونيكورن» في دبي.

وفيما يتعلق بمجال الخدمة المجتمعية أكد سلطان بدر البحري، عضو مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، أن أبرز التحديات تتمثل في وضع خطط لمبادرات تطوعية وتفريغ الشباب من مهامهم في الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز ثقافة التطوع، وقال: إن من بين الحلول المطروحة وضع سياسات تطوعية بالتعاون مع الموارد البشرية في جميع جهات العمل، إلى جانب التوعية بأهمية التطوع التخصصي في مجالات تتناسب مع اهتمامات الشباب، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجالات أخرى خارج العمل.

من جانبه أكد عمر الأنصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية، أهمية المبادرات والجلسات مثل «خلوة شباب دبي»، لما تضيفه من قيم وتوسع في آفاق معرفة الشباب من خلال جلسات العصف الذهني التي توجههم نحو مستقبل أفضل، يقوده أبناء الإمارة، وشدد على حاجة الشباب إلى منصة تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم المستقبلية.

وأكدت صفاء الخاجة، عضوة مجلس شباب إينوك، أن ورشة الذكاء الاصطناعي التي عقدت مؤخراً ركزت على الرقمنة وحفظ البيانات باستخدام أساليب رقمية حديثة، مثل حفظ المعلومات عبر الخادم السحابي «كلاود».

من جهته، شدد خالد العوضي، عضو فريق فرجان دبي، على أن مخرجات الجلسة ستسهم في تسريع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات ملائمة للمجتمع، مشيراً إلى أن هذه التقنيات ستسهل الوصول إلى البيانات للأفراد والمؤسسات، وستدعم أيضاً تحسين جودة البحث والتطوير في إمارة دبي. ولأهمية ما يحققه قطاع الفضاء في مواكبة أهم تطورات مستقبل دبي، أكدت رائدة الفضاء الإماراتية نورا المطروشي في محور الفضاء والمستقبل أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية في ما يخص القطاع، مشيرة إلى أن الجلسة ناقشت محدودية المعرفة المجتمعية حوله والتخصصات المرتبطة به بين فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، خلال مشاركته في الجلسة، أن الحلول المطروحة شملت تعزيز الثقافة المجتمعية من خلال استراتيجيات متخصصة، ودعم الهوية المؤسسية لمركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب زيادة العمق العلمي في المبادرات التعليمية.

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