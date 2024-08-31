3500 باحث عن عمل في معرض جامعة الإمارات للتوظيف 4 سبتمبر

المصدر: العين ـ وام

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تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة، معرض التوظيف 2024، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل تحت شعار «طريقك إلى المستقبل». ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً يتراوح بين 3000 إلى 3500 باحث عن فرص التوظيف والتدريب المهني من القطاعات الحكومية والخاصة، مع مشاركة 45 جهة من مختلف القطاعات. يهدف المعرض إلى مساعدة طلبة وخريجي الجامعة، على التعرف على متطلبات سوق العمل، والفرص الوظيفية، والتدريبية المتاحة، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة.

ويتماشى المعرض مع الخطة الاستراتيجية للجامعة لدعم جهود التوطين، حيث تتضمن الفعاليات مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية، التي تشارك فيها جهات حكومية وخاصة، ما يعزز من فرص التواصل المباشر بين الطلبة وأصحاب العمل.

وتنظم الجامعة قبل انعقاد المعرض، «أسبوع الجاهزية المهنية»، لإعداد الطلبة والخريجين لسوق العمل، حيث يتم تقديم ورش عمل متنوعة، تشمل كتابة السيرة الذاتية، والتحضير للمقابلات الوظيفية، وتطوير المهارات التي يتطلبها سوق العمل. كما يتم تقديم مشورات وظيفية وأنشطة تفاعلية مع المختصين.

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