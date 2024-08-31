هيئة الشارقة للتعليم الخاص تتفقد سير العملية التعليمية

المصدر: الشارقة - مريم العلي

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هنأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص طلابها، والهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، داعية الطلبة إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق تطلعاتهم التعليمية والاستفادة من الفرص والخيارات كافة.

جاء ذلك على هامش زيارات قامت بها الهيئة إلى عدد من مدارس الإمارة، بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المدارس، وتقديم الدعم والإشراف المباشر لها، حيث التقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بمديري المدارس والهيئات التدريسية.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي أن هذه الزيارات تعكس التزام الهيئة بدعم جهود المدارس الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والتميز، مشيرة إلى أهمية التعاون بين أطراف العملية التعليمية لتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.

وأكد علي الحوسني أن الهيئة أطلقت حملة «العودة إلى المدارس» هذا العام تحت شعار «مدرستي تبتكر»، خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة وأعرب عن أمله في أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنماء بفضل تضافر جهود الجميع لتحقيق رؤية الإمارة الطموحة في توفير تعليم متميز قادر على المنافسة عالمياً.

وعبر مديرو المدارس عن سعادتهم باستقبال أعضاء الإدارة العليا لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكدوا أن زيارتهم قد تسهم بشكل ملموس في تحسين الوضع التعليمي. وقال مهند الجيوسي «مدير مدرسة» إن زيارة الإدارة العليا لهيئة الشارقة للتعليم الخاص كان لها تأثير كبير على تطوير وتنمية المسيرة التعليمية في المدرسة، وهذه الزيارة أسهمت في ضمان جودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية سليمة ومراقبة عالية المستوى، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الهيئة لزيادة مستوى الرقابة والأمان .

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