عروض وفعاليات بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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قدمت مفاجآت صيف دبي 2024 آلاف الأنشطة والتجارب الاستثنائية بأفضل الأسعار في دورتها الحالية وفي هذا الإطار فإن سكان دبي وزوارها على موعد للاستمتاع بالعروض الترويجية والفعاليات المتنوعة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لهذا الحدث الصيفي المميز الذي يختتم غداً.

وتشكل عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي فرصة للاستمتاع بالمزيد من المفاجآت الجديدة، والحفلات الموسيقية، والعروض الكوميدية، وأنشطة اللياقة البدنية داخل مراكز التسوق، وتجارب تناول الطعام، والعروض الترويجية وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المشاركة في السحوبات التي تتيح الفوز بجوائز كبرى.

تخفيضات نهائية

وقدمت مفاجآت صيف دبي آلاف العروض الترويجية المذهلة والتخفيضات الحصرية في مختلف أنحاء المدينة. وما زالت الفرصة متاحة للحصول على تخفيضات والفوز بالجوائز، حيث سيحظى الجميع بفرصة أخيرة للاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 % على 550 علامة تجارية فيما يزيد على 2500 متجر في إطار فعالية «التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي»، التي تستمر حتى يوم غد.

وبإمكان عشاق التسوق الاستعداد لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمزيد من التخفيضات على منتجات العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

أسبوع الصيف للمطاعم

ويقدم أسبوع الصيف للمطاعم لعشاق الطعام فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات بأفضل الأسعار في أكثر من 60 وجهة مميزة لتناول الطعام والمطاعم المعروفة في دبي، والتي تقدم قوائم طعام مصممة خصيصاً لمدة محدودة تضم أطباقاً حصرية بأسعار لا تقبل المنافسة، بما في ذلك وجبات غداء من طبقين مقابل 95 درهماً، ووجبات عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً.

ووجبات فطور مختارة مقابل 69 درهماً. وتشمل الوجهات المشاركة في أسبوع الصيف للمطاعم: 11وودفاير، وريف تايم آوت ماركت، وكوتشينا ذا بالم، وإيوان، وسفوماتو، وزينغو دبي، وبوردووك، وكابانا أون ذا بيتش، ونوب، وثيبتارا، ولي برازيل، وغيرها.

فعاليات رياضية

ويمكن لعشاق اللياقة البدنية والعائلات والأصدقاء المشاركة في سباق الجري الصيفي الداخلي الذي يُقام في دبي فستيفال سيتي مول غداً حيث إنه بإمكان الجميع من هواة الجري إلى عشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات ومستويات المهارة تحطيم الأرقام القياسية أو الاستمتاع بالركض بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء من خلال الاختيار من بين ثلاثة مسارات بأطوال 2.5 أو 5 أو 10 كيلومترات.

عروض التسوق

وتسدل مفاجآت صيف دبي الستار على 10 أسابيع من تنزيلات موسم الصيف التي قدمت آلاف العروض الترويجية الحصرية لأشهر العلامات التجارية الكبرى هذا الصيف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الحصول على المستلزمات المدرسية من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها المتاجر الرائدة على مستوى المدينة، بما في ذلك جمبو، وشرف دي جي، وإي ماكس، بالإضافة إلى السوق الخاص بمنتجات العودة إلى المدارس في الواحة مول.

جوائز كبرى

وسيحظى المتسوقون بفرصة أخيرة للفوز بجوائز ضخمة من خلال سلسلة من السحوبات الكبرى. حيث يقدم عرض «سكاي واردز كل يوم» من «طيران الإمارات» للمتسوقين فرصة ربح مليون ميل سكاي واردز عند إنفاق 50 درهماً في المنافذ المشاركة.

بالإضافة إلى أميال سكاي واردز إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان الخاصة بالشركاء، وثلاثة أضعاف الأميال للعملاء الجدد. كما بإمكان المتسوقين ربح سيارة جاكوار إف بيس ومليون نقطة شير مع سحوبات مليونير شير من مفاجآت صيف دبي في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

ترفيه

ويمكن لعشاق الألعاب الانضمام إلى مهرجان الألعاب في سيتي سنتر مردف، حيث يتيح إنفاق 50 درهماً فقط في أي من المتاجر الموجودة داخل مركز التسوق للزوار فرصة اللعب لمدة 30 دقيقة إلى جانب مجموعة من أشهر لاعبي البث المباشر على مستوى منافسات الرياضة الإلكترونية في ألعاب إف سي 24 (فيفا)، وفورزا وغيرهما الكثير.

وتشكل عطلة نهاية هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة للعائلات للدخول إلى عالم فيلم المتحولون في نخيل مول قبل العرض الأول للفيلم في وقت لاحق من العام الجاري. وسيستمتع زوار دبي فستيفال سيتي مول بمشاهدة عرض الموسيقى والأضواء الشهير «تخيّل» بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف.

إقامة فندقية

ويمكن للجميع اغتنام الفرصة وشراء باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من «إنترتينر» هذا الأسبوع، وهي صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ تفعيلها، حيث تقدم أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، ومناطق الجذب، والحدائق المائية، ووجهات التجميل واللياقة البدنية وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بأفضل العروض على الأنشطة الترفيهية وتجارب تناول الطعام بما في ذلك تريبل 7 دبي، وكيدزانيا، وباونس، وذا سماش روم، ونادي الفروسية جيه إس آر ستابل، وكريشندو أنانتارا النخلة دبي، ومو-كي بان آسيا تاباس، وغيرها الكثير. ويبلغ سعر باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 195 درهماً، فيما يمكن للمستخدمين مشاركة القسائم مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء.

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